На "Иннопроме" российский бизнес связали нейросетью

На "Иннопроме-2019" в Екатеринбурге связали российский бизнес нейронной сетью. Так символично торгово-промышленные палаты России обыграли специфику своей работы.

- Самые совершенные технологии, организмы создает природа. Нейронная сеть человека - самая совершенная и адаптивная: человек потребляет массивы данных изнутри и снаружи, обрабатывает, анализирует и адекватно реагирует на то, что происходит вокруг. Сегодня в РФ 180 торгово-промышленных палат, членами федеральной являются 200 с лишним союзов и ассоциаций, членами региональных - 500. Есть зарубежная сеть в 40 странах. В нашей системе есть экспоцентр, центр международной торговли, Союзпатент, Морская арбитражная комиссия. Все это создано, чтобы связать бизнес друг с другом, - объяснил основную идею стенда президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По словам Андрея Беседина, президента Уральской ТПП, сеть торгово-промышленных палат России аналогична нейронной: за счет региональных, федеральных и мировых связей она открывает предпринимателям экспертные ресурсы, способствует развитию торгово-экономических и научно-технических связей России с зарубежьем, подбирает для бизнеса наиболее эффективные пути к цели. Деловое сообщество гарантированно получает обратную связь от власти на свои запросы и сигналы.

На интерактивной карте представлены все участники нейронной сети: можно выбрать любой регион, от Ставрополья до Хабаровского края и узнать, чем занимается местная ТПП, какие проекты реализует и сколько в ней состоит предпринимателей.

Соэкспонентами стенда выступают уральские IT-фирмы, которые обыгрывают сетевую концепцию. В частности, здесь представлен ведущий разработчик программ и платформ для ретейла и банков.

- Мы разрабатываем мобильные приложения, с помощью которых можно оценить лояльность покупателей и проследить историю покупок. Также ставим системы, анализирующие потребительскую аудиторию. Используя их, бизнес может понять, кто потребляет его товары, услуги. Есть примеры, когда установка такого ПО помогла увеличить продажи в 17 раз, - рассказал генеральный директор компании Борис Бубнов.