Новейшая версия БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" впервые попала на видео

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 7 июля побывал в Курганской области, где посетил предприятия оборонного комплекса.

В репортаже, подготовленном медиахолдингом "Область 45", продемонстрировано посещение завода "Курганприбор", на котором выпускают ракеты "воздух-воздух" с гарантированной дальностью поражения целей до 40 км.

На "Курганмашзаводе" он осмотрел производство знаменитых БМП-3, пользующихся большой популярностью во многих армиях мира.

Среди продемонстрированных образцов особое внимание на себя обращает версия боевой машины пехоты с принципиально новым боевым модулем "Эпоха". На видеокадрах она находится за плавающим бронетранспортером БТ-3Ф

В виде модели эта модификация была впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия" два года назад. Однако в металле эта бронемашина "засветилась" впервые.

В материалах, представленных на выставке, сообщалось, что в качестве вооружения будет применена 57-мм автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Также будут использованы противотанковые управляемые ракеты "Корнет" и компактные многоцелевые управляемые ракеты "Булат".

Боевое отделение - изолированное, это значительно повысит безопасность находящихся за броней людей.

Боевая масса обновленной БМП - 18,7 тонны. Экипаж - 3 человека, десант - 7 человек. Мощность двигателя -500 л.с. Запас хода -500 км.

Как сообщалось, в настоящее время улучшенная "тройка" проходит испытания на полигонах Министерства обороны.