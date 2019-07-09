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09.07.2019 13:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подписано соглашение о создании научного центра на Урале

Текст: Екатерина Призова
Соглашение о создании уральского межрегионального научно-образовательного центра подписали на полях "Иннопрома" главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Задача минимум НОЦ - объединить потенциалы образовательных и научных учреждений и предприятий реального сектора экономики, работающих на территории трех регионов Урала. Задача максимум - создать возможности для реальных прорывов в науке и передовых производствах. Участники НОЦ совместными усилиями способны принести существенный экономический эффект в обозримые пять-десять лет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Организации из числа членов межрегионального научно-образовательного центра получат ряд преференций, которые упростят взаимодействие между ними, снимут административные барьеры, установят особый режим налогообложения и так далее.

"Уральский межрегиональный научно-образовательный центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов", - подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Уральский федеральный университет уже сформировал перечень более чем из 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках НОЦ. Ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками.

Кстати, накануне подписания соглашения на "Иннопроме" прошел организованный УрФУ круглый стол, на котором создание НОЦ обсудили непосредственные участники этого проекта: представители образовательных учреждений, органов власти, промышленных предприятий. Была представлена концепция центра и приоритетные направления его работы.

Научно-образовательный центр будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для внедрения разработок в производство. Это позволит компаниям выпускать конкурентоспособную продукцию (в том числе - на основе искусственного интеллекта и машинного обучения).

Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область Иннопром-2019
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