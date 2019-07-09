Президент России призвал к прогрессу вместо мракобесия

На заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге президент России подчеркнул важность прогресса, предостерег от мракобесия и раскритиковал популизм в отношении темы климата.

Владимир Путин рассказал о подходах России к решению цивилизационных проблем и о рисках, с которыми мир уже сталкивается или может скоро столкнуться. Все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов и индустрий, новейшие разработки влияют на эффективность управления и производительность труда. "Казалось бы - вот она, новая промышленность без труб и терриконов, то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века", - продолжил президент.

Но надежды, что новые технологии спасут планету от антропогенной нагрузки, во многом оказались иллюзией. "Деградация природы и климата продолжается и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - констатировал глава государства. В России это наиболее остро ощущается: температура растет в 2,5 раза быстрее, чем на планете, заметил он и привел печальный пример Иркутской области - где и пожары, и наводнения.

"Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов", - предостерег Путин. К середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30 процентов мирового объема электроэнергии, привел он прогноз. И нет ответа, за счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация.

Уже сейчас четверть выбросов CO2 в атмосферу приходится на энергетику, продолжил президент. И пока нет решения, как совместить долгосрочное развитие, нарастание объемов производства и природное благополучие, высокое качество жизни. Как сделать, чтобы цифровая технологическая революция не оказалась в ресурсном и экологическом тупике.

Нужна глубокая, содержательная дискуссия. "Однако вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия", - заявил глава государства. "Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса. В лучшем случае это позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных", - констатировал он. А сотни миллионов должны смириться, что не имеют доступа к плодам цивилизации.

"Такая архаика, конечно, это путь в никуда, путь только к новым конфликтам", - считает Путин. И одна из производных такого подхода - миграционный кризис в Европе и США. "Слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблемам", - заметил президент, пояснив, что имеет в виду полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, исключительная ставка на существующие альтернативные источники энергии. "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? И как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме - просто мы будем заметать мусор под ковер", - сказал президент. Когда говорят, что ветровая генерация хороша, не вспоминают про птиц, сколько их гибнет. "Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки", - сказал Путин.

"Нельзя запретить желающим облачиться в шкуры либо переселиться в пещеры. Но остановить движение человечества вперед - это просто невозможно и абсолютно бессмысленно", - убежден президент. Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, - новое качество и продолжительность жизни, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства - менее ресурсно затратные, но более экологичные. Это позволит установить баланс между био- и техносферой.

Путин остановился на природоподобных технологиях. Пример - термоядерная энергетика. Потенциально можно получить колоссальный, неисчерпаемый и безопасный источник энергии. Но успеха можно добиться только наладив широкое международное сотрудничество. Технологическое развитие должно стать глобальным, его не надо дробить и сдерживать попытками монополизировать прогресс. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заключил президент.