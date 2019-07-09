Путин рассказал про "эффект эскимо"

Об особенностях работы ракетной системы "Авангард" президент рассказал на встрече со студентами в Уральском федеральном университете.

"Одна из наших новейших разработок, очень перспективных, не имеющих аналогов в мире вообще - это наша ракетная система "Авангард". Аналогов нет! Они, наверное, появятся через несколько лет, но пока нет ни у кого", - сказал глава государства.

"Если бы не новые материалы, это было бы невозможно осуществить", - заметил Владимир Путин.

В полете температура на поверхности ракеты достигает почти 3 тысяч градусов. "Напомню, на поверхности Солнца - 6 тысяч градусов, а здесь, поскольку изделие идет в плотных слоях атмосферы, - 3 тысячи градусов. Эффект эскимо: летит и плавится", - сказал президент.

Но сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру. "Невозможно было бы это сделать, если бы не достижения в области современных материалов", - заключил Путин.