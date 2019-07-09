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09.07.2019 16:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин выступил против санкций к Грузии

Текст: Кира Латухина (Екатеринбург)
Фото: Сергей Куксин
Санкции в отношении Грузии вводить не нужно - из уважения к народу этой страны. Об этом заявил президент журналистам в Екатеринбурге.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - пояснил глава государства.

Фото: iStock
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"Потому что ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, вот о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, он в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - заметил Владимир Путин. И ради них, ради восстановления полноценных двусторонних отношений, не стоит вводить санкции.

Возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Георгия Габунии, по мнению президента, - "много чести". "Пусть вещает дальше", - заключил президент.

Путин также заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, - производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, чтобы подорвать отношения с Россией. "Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - считает он.

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