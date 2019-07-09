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09.07.2019 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путину рассказали о производстве в России уникального вещества

Текст: Кира Латухина (Екатеринбург)

В Уральском федеральном университете президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку инновационных разработок перед встречей со студентами и аспирантами.

Фото: Сергей Куксин
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В частности, главе государства показали бионический проект голени с возможностью интуитивного управления, сверхгидрофобный гель, который придает водоотталкивающие свойства, проект по разделению и утилизации жидких отходов, а также проект "Цифровой двойник", благодаря которому можно проводить виртуальные испытания изделий.

Выяснилось, что университет при поддержке бизнеса готов наладить производство уникального вещества скандия. Он используется в авиакосмической отрасли, ОПК, медицине. До начала проекта Россия закупала его за рубежом, а сейчас есть возможность выйти на 10% мирового производства этого вещества.

Путин заинтересовался технологией получения растительных материалов: пробиотиков, фитоэстрогенов из пищевых продуктов или их отходов. На выставке были представлены функциональные продукты питания, обогащенные бета-глюканами, биойодом и пивной дробиной.

Глава государства также осмотрел макет инфраструктуры Екатеринбурга к летней Универсиаде 2023 года.

Экономика Бизнес Инновации Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет
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