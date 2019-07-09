Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий. В ближайшее время она вернется в родной регион, поделилась сенатор с "РГ" своими планами.

- Возвращаюсь на работу в регион, - пояснила Ирина Альфредовна корреспонденту "РГ". - Поступило предложение занять пост первого заместителя губернатора Челябинской области, курирующего социальную сферу. Планирую 11 июля быть дома, в Челябинске и приступить к исполнению новых обязанностей.

Ирина Гехт в занимала пост заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В Совет федерации была направлена в 2014 году. Срок ее сенаторских полномочий истекает в сентябре.