"Яндекс" выяснил, где летом отдыхают екатеринбуржцы

Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" провели исследование и выяснили, где летом отдыхают жители Екатеринбурга. Спрос оценили благодаря туристическим запросам.

Как сообщили в пресс-служба "Яндекса", интерес к туризму в столице Среднего Урала умеренный. Доля туристических от всех запросов, которые вводят в поисковик, примерна равна средним показателям по городам-миллионникам.

- В июне 2019 года на долю российских городов и курортов приходилось около 46 процентов всех запросов про путешествия из Екатеринбурга. В среднем по стране этот показатель выше, более 50 процентов, - говорится в сообщении.

В топ-15 самых популярных городов для жителей регионального мегаполиса, судя по запросам, попали черноморские курорты, а также Москва и Санкт-Петербург, что мало отличается от показателей по России. Специфичными направлениями оказались Пермь, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, Миасс - поездками в эти города екатеринбуржцы интересуются в пять-шесть раз чаще, чем остальные пользователи. Кстати, Екатеринбург по стране в списке 15 популярных российских городов занимает последнее место.

Самые востребованные в Екатеринбурге заграничные направления - Турция, Греция, Кипр, Тунис, Италия. Больше чем в среднем по России уральцы интересуются поездками в Германию и ОАЭ. Меньше - отдыхом в Черногории и Китае.