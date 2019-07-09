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09.07.2019 19:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свердловчане поборются за звание лучшего экспортера страны

Текст: Наталия Швабауэр

Награды лауреатам окружного этапа всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта вручили в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), который проходит в Екатеринбурге.

Лауреаты получили дипломы и статуэтки из рук гендиректора "Российского экспортного центра" Андрея Слепнева, заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева, министра промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Александра Субботина.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Россия имеет огромный экспортный потенциал благодаря своему географическому положению. Российская экономика нацелена на развитие несырьевого и неэнергетического экспорта, для чего создаются многочисленные программы господдержки. Премия помогает выделить лучших и отметить их достижения, - отметил Андрей Слепнев. - Нам очень приятно поздравлять победителей, потому что это компании, которые уже достигли успехов, вышли на внешние рынки. Им есть что показать, продукция и услуги уральцев пользуется спросом за рубежом.

Отметим, что половину призовых мест на уровне УрФО забрали предприятия Среднего Урала. Так, лучшим экспортером в АПК назван екатеринбургский жиркомбинат, в промышленности - каменск-уральский завод по обработке цветных металлов, в сфере услуг - логистическая компания "Лорри". Если свердловчане лидировали в категории крупного бизнеса, то в малом и среднем пальму первенства перехватили челябинские предприятия.

Всего в рамках окружного этапа заявки на конкурс подали более 200 компанийУрФО, 46 - из Свердловской области.

- Наш регион - один из лидеров в России по несырьевому неэнергетическому экспорту. По результатам 2018 года мы занимаем второе место после Москвы по этому показателю. Но потенциал в полной мере еще не реализован. Сегодня в рамках национальной стратегии по международной кооперации и экспорту разработаны четыре региональных проекта по приоритетным отраслям экономики. Они призваны поддержать опытных экспортеров и привлечь к внешнеэкономической деятельности новых игроков. Экспорт для них может стать новой точкой роста, возможностью для создания новых рабочих мест, - комментирует итоги премии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Победители окружного этапа вышли в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с компаниями из других федеральных округов. Итоги будут подведены 14 ноября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".

Между тем

В рамках Х Международной промышленной выставки "Иннопром" проводится межрегиональный экспортный форум с участием более 50 российских торгпредов за рубежом. Свыше ста свердловских производителей товаров и услуг, а также предприниматели из Алтайского края, Краснодара, Чувашии получают консультации в формате В2G. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, интерес со стороны бизнеса высокий.Отрасли - самые разные: машиностроение, лесопереработка, IT, пищепром, медицинские, финансовые услуги. По мнению президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, такие мероприятия надо проводить на системной основе. Формат по-настоящему эффективен: торгпреды, которые и ранее приезжали на выставку, сегодня работают в Екатеринбурге единым блоком, проходят презентации регионов и прямые переговоры.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика ВЭД УрФО Иннопром-2019
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