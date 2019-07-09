Ульяновская область и НПО "Конверсия" помогут ОПК диверсифицироваться

Ульяновская область на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" подписала соглашение о сотрудничестве с НПО "Конверсия" в области производства гражданской продукции и продукции двойного назначения силами оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона.

Ульяновская область - это регион с достаточно большим количеством предприятий оборонно-промышленного комплекса, здесь находится целый кластер. Область заинтересована в том, чтобы НПО "Конверсия" создало небольшой филиал, региональную организацию, чтобы иметь возможность общаться с предприятиями оборонно-промышленного комплекса напрямую, поскольку из федерального центра довольно сложно вести ежедневную работу с директорами, сотрудниками, управленцами среднего звена. Филиал позволит вести такую работу на каждодневной основе. В этом и суть данного соглашения.

Как пояснил заместитель генерального директора НПО "Конверсия" Иван Бежанов, в рамках соглашения будет создан региональный филиал организации, что позволит властям Ульяновской области напрямую общаться с предприятиями ОПК, расположенными здесь. Большинство из них входят в состав вертикально-интегрированных холдингов, с федеральным центром взаимодействовать в ежедневном режиме сложнее, чем с директорами и управленцами среднего звена на местах. Открытие филиала снимет эту проблему.

- Мы планируем проводить мероприятия, посвященные отраслевой господдержке, помогать в разработке проектов гражданской направленности, привлечении финансирования, поиске технологических партнеров, партнеров из сферы частного бизнеса, - рассказал Бежанов.

По словам первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, сегодня предприятия ОПК должны адаптироваться и соответствовать современным условиям. Перед директорским корпусом поставлена задача наращивать выпуск гражданской продукции, востребованной на российском рынке, высококачественной и конкурентоспособной. Поддержка региона в этом деле очень важна.

- В рамках соглашения предприятия смогут напрямую получать квалифицированную помощь. НПО "Конверсия" станет для них проводником к ресурсам федеральных институтов развития, федеральных программ. В регионе расположены крупные представители оборонно-промышленного комплекса, гражданскую тематику отработаем по каждому, - подчеркнул зампред правительства.

По оценке властей, ульяновские производители имеют хорошие перспективы для наращивания производства прежде всего в гражданском авиастроении и микроэлектронике.

Справка

НПО "Конверсия" создано в 2017 году Госкорпорацией Ростех и Внешэкономбанком с целью повышения объемов выпуска предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. К 2030 году доля таких видов продукции в общем объеме производства должна составлять 50 процентов.