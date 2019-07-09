Силовики и налоговая инспекция вновь проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске. На сей раз "с целью выявления деловых связей компании с одним из контрагентов", сообщили во вторник ТАСС представители компании.

"У наc сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоoхранительных структур и налоговой инспекции. Прoверяющие ведут себя очень корректно. Вcю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предoставляем, - сообщили в компании. - Проверка инициирована для подтверждения делoвых связей между нами и нашим контрагентом".

Связь с каким именно контрагентом пытаются выявить надзорные органы в компании не уточнили.

Ранее сообщалось, что владельцем нескольких структур сети "Красное & Белое" стала кипрская компания.

В декабре компанию "Красное и белое" уже проверяли представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Тогда силовики заподозрили компанию в обороте контрафакта и неуплате налогов.