ВЭБ.РФ и Синара договорились развивать общественный городской транспорт

9 июля в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Группа Синара заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского общественного транспорта. В присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин и генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации проектов в сфере комплексной модернизации транспортной инфраструктуры и обновления подвижного пассажирского состава в субъектах Российской Федерации.

В рамках пятилетнего двустороннего сотрудничества со стороны ВЭБ.РФ планируется участие в финансовом обеспечении реализации проектов по совершенствованию транспортной сферы, а также поддержка высокотехнологичного производства для нужд городского общественного электротранспорта с высокой степенью локализации на территории Российской Федерации.

Комментируя соглашение, Алексей Сорокин отметил: "Одним из механизмов реализации задач в рамках национальных проектов может и должно стать привлечение частных инвестиций в проекты. При этом такие проекты, должны иметь не только социальный эффект, но и быть выгодными для бизнеса. Сотрудничество с одним из лидеров машиностроительной отрасли, компанией Синара, - как раз является примером такой работы. Перед нами с коллегами стоит задача повышения доступности, удобства и качества общественного транспорта с применением самых современных технологий. Уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы воплотить сегодняшние договорённости в жизнь в кратчайшие сроки".

Группа Синара организует производство и поставку для городских нужд трамваев и троллейбусов нового поколения, а также реализует проекты по модернизации городской транспортной инфраструктуры (трамвайно-троллейбусных депо, объектов энергетического хозяйства, трамвайных путей и т. д.).

"Подписанное соглашение является важным этапом при формировании единого транспортного пространства крупных городов и городских агломераций Российской Федерации на базе сбалансированного эффективного развития транспортной инфраструктуры мегаполисов. Проекты, которые Группа Синара реализует совместно с ВЭБ.РФ будут способствовать обеспечению доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами путем развития техники, технологий и информационного обеспечения", - подчеркнул Михаил Ходоровский.