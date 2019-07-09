ВЭБ.РФ и Синара договорились развивать общественный городской транспорт

Новости

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности 15:54
Джабаров: Декларация ПА ОБСЕ принята в обход регламента 15:54
Как отличить звонок мошенника от звонка из банка 15:52
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52
Lifan привезет в Россию новые модели 15:48
Житель Башкирии получил 4 года за попытку сбыть партию наркотиков 15:48
Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии 15:47
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками 15:40
В Кирове завели дело о падении рабочего со строящегося дома 15:32
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Рапота: Постком готов обсуждать вопросы интеграции с рабочей группой 15:30
В России упростили процедуру получения инвалидности 15:22
Лавров: В Евроатлантике накопилось значительное число гуманитарных проблем 15:22
В Китае найдены длинные черепа возрастом 12 тысяч лет 15:22
Пассажира рейса Рига - Калининград задержали за курение в самолете 15:20
Власти Испании взяли на себя финансирование детских минисадов 15:19
Оборот банды "серых" банкиров в КБР составил 3 млрд рублей 15:17
В Удмуртии погиб парашютист, совершивший более 300 прыжков 15:17
Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки 15:13
В Крыму над пещерой у трассы "Тавриды" смонтируют 130-метровую плиту 15:10
Renault начала продажи еще одной новинки в России 15:00
В России к 2024 году обновят половину приборной базы научных организаций 14:57
Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования 14:55
ОАЭ выводит войска из Йемена по "стратегическим причинам" 14:53
Володин: Грузинское вино не может конкурировать по качеству с российским 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 15:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ВЭБ.РФ и Синара договорились развивать общественный городской транспорт

9 июля в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Группа Синара заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития городского общественного транспорта. В присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин и генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.
Фото: Предоставлено Группой Синара Фото: Предоставлено Группой Синара
Фото: Предоставлено Группой Синара

Документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации проектов в сфере комплексной модернизации транспортной инфраструктуры и обновления подвижного пассажирского состава в субъектах Российской Федерации.

В рамках пятилетнего двустороннего сотрудничества со стороны ВЭБ.РФ планируется участие в финансовом обеспечении реализации проектов по совершенствованию транспортной сферы, а также поддержка высокотехнологичного производства для нужд городского общественного электротранспорта с высокой степенью локализации на территории Российской Федерации.

Фото: Предоставлено Группой Синара
Группа Синара и ATEF Группа компаний заключили меморандум о взаимопонимании

Комментируя соглашение, Алексей Сорокин отметил: "Одним из механизмов реализации задач в рамках национальных проектов может и должно стать привлечение частных инвестиций в проекты. При этом такие проекты, должны иметь не только социальный эффект, но и быть выгодными для бизнеса. Сотрудничество с одним из лидеров машиностроительной отрасли, компанией Синара, - как раз является примером такой работы. Перед нами с коллегами стоит задача повышения доступности, удобства и качества общественного транспорта с применением самых современных технологий. Уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы воплотить сегодняшние договорённости в жизнь в кратчайшие сроки".

Группа Синара организует производство и поставку для городских нужд трамваев и троллейбусов нового поколения, а также реализует проекты по модернизации городской транспортной инфраструктуры (трамвайно-троллейбусных депо, объектов энергетического хозяйства, трамвайных путей и т. д.).

"Подписанное соглашение является важным этапом при формировании единого транспортного пространства крупных городов и городских агломераций Российской Федерации на базе сбалансированного эффективного развития транспортной инфраструктуры мегаполисов. Проекты, которые Группа Синара реализует совместно с ВЭБ.РФ будут способствовать обеспечению доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами путем развития техники, технологий и информационного обеспечения", - подчеркнул Михаил Ходоровский.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма