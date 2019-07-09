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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Винные и невинные

Владимир Путин: Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу
Текст: Кира Латухина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Во время рабочей поездки в Екатеринбург президент заявил журналистам о своем отношении к вопросу введения санкций в отношении Грузии - их вводить не нужно. А выступая на заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), глава государства подчеркнул важность прогресса, предостерег от мракобесия и раскритиковал популизм в отношении темы климата.


С уважением к народу

Фото: РИА Новости.
Руководство Грузии осудило оскорбившего главу РФ и ее граждан ведущего

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - такое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в Екатеринбурге, прежде чем перейти к основной программе своего визита. Президент прокомментировал как идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста, так и ситуацию в отношениях Москвы и Тбилиси в целом. "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, вот о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, он в этом смысле добился своего... Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - заметил Путин. Возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего, по мнению президента, - "много чести". "Пусть вещает дальше", - заметил он. По его словам, все скандальные высказывания, звучащие в Грузии, - производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, чтобы подорвать отношения с Россией. "Все остальное - это производные: и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - считает он.

Важней всего - погода в мире

Выступая уже на заседании Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), глава государства рассказал о подходах России к решению цивилизационных проблем и о рисках, с которыми мир уже сталкивается или может скоро столкнуться. Все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов и индустрий, новейшие разработки влияют на эффективность управления и производительность труда. "Казалось бы - вот она, новая промышленность без труб и терриконов, то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века", - продолжил президент.

Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения

Но надежды, что новые технологии спасут планету от антропогенной нагрузки, во многом оказались иллюзией. "Деградация природы и климата продолжается и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - констатировал глава государства. В России это наиболее остро ощущается: температура растет в 2,5 раза быстрее, чем на планете, заметил он и привел печальный пример Иркутской области - где и пожары, и наводнения.

"Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов", - предостерег Путин. К середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30 проц. мирового объема электроэнергии, привел он прогноз. И нет ответа, за счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация.

Уже сейчас четверть выбросов CO2 в атмосферу приходится на энергетику, продолжил президент. И пока нет решения, как совместить долгосрочное развитие, нарастание объемов производства и природное благополучие, высокое качество жизни. Как сделать, чтобы цифровая технологическая революция не оказалась в ресурсном и экологическом тупике.

Прогресс вместо мракобесия

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Как потеря арктического ледяного покрова влияет на климат

Нужна глубокая, содержательная дискуссия. "Однако вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия", - заявил глава государства. "Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса. В лучшем случае это позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных", - констатировал он. А сотни миллионов должны смириться, что не имеют доступа к плодам цивилизации.

"Такая архаика, конечно, это путь в никуда, путь только к новым конфликтам", - считает Путин. И одна из производных такого подхода - миграционный кризис в Европе и США. "Слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблемам", - заметил президент, пояснив, что имеет в виду полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, исключительная ставка на существующие альтернативные источники энергии. "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? И как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто мы будем заметать мусор под ковер", - сказал президент. Когда говорят, что ветровая генерация хороша, не вспоминают про птиц, сколько их гибнет. "Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки", - сказал Путин.

"Нельзя запретить желающим облачиться в шкуры либо переселиться в пещеры. Но остановить движение человечества вперед - это просто невозможно и абсолютно бессмысленно", - убежден президент. Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, - новое качество и продолжительность жизни, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства - менее ресурсно затратные, но более экологичные. Это позволит установить баланс между био- и техносферой.

Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов

Путин остановился на природоподобных технологиях. Пример - термоядерная энергетика. Потенциально можно получить колоссальный, неисчерпаемый и безопасный источник энергии. Но успеха можно добиться, только наладив широкое международное сотрудничество. Технологическое развитие должно стать глобальным, его не надо дробить и сдерживать попытками монополизировать прогресс. Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заключил президент.

Нужна суверенная фармацевтика

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Владимиру Путину рассказали об одной из разработок по созданию препарата для лечения диабета и о сложностях его отправки на клинические испытания. Президент сообщил, что правительство до конца нынешнего года разработает программу развития отечественной фарминдустрии. Глава государства указал, что в документе должно быть учтено использование достижений российских ученых. "Это ключевой вопрос развития фармы у нас вообще, поэтому я, безусловно, полностью на вашей стороне: если мы хотим быть самостоятельными, независимыми и повысить свой суверенитет в этом смысле, то это чрезвычайно важно", - ответил президент. По его мнению, разработки отечественных специалистов должны применяться в России. "Безусловно, мы не будем полностью самостоятельными, если не будем иметь собственных молекул и на этой базе не будем разрабатывать собственных препаратов", - заметил Путин. Говоря уже конкретно о борьбе с диабетом, он отметил успехи РФ в этой области. "У нас многое сделано за последнее время, Россия в известном смысле является даже лидером в борьбе с диабетом по некоторым составляющим этой проблемы", - сказал глава государства.

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