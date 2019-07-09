Курганец получил 19 лет колонии за убийство актера драмтеатра

Курганский областной суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Мужчина проходил обвиняемым по делу об убийства актера драмтеатра и его гостьи.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Зауралья, в ночь на 1 октября прошлого года фигурант сидел дома у работника учреждения культуры, приятели пили.

В какой-то момент гость схватил нож, убил актера и находившуюся рядом женщины. Из квартиры убитого злоумышленник вынес телевизор и кошелек с деньгами.

Суд признал его виновным по ряду пунктов статьи 158 УК РФ "Убийство" и приговорили к 19 годам в колонии особого режима.