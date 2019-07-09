Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки

Порядка 44 процентов участников представительного опроса одобрили пребывание президента Дональда Трампа на своем посту, что на пять процентов больше, нежели в апреле. Это стало возможным благодаря тому, что большинство американцев (51 процент) довольны положением в экономике, говорится в опросе телеканала ABS News.

Между тем это рекордный рейтинг, который политик когда-либо получал на телеканале ABC за все время своего президентства. Причем, подавляющее большинство респондентов предпочли бы Трампа на президентских выборах 2020 года, нежели бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен выставить свою кандидатуру от Демократической партии. Некоторые потенциальные избиратели поддержали действующего президента, несмотря на его подчас "непрезидентское поведение". Кстати, Трамп был избран главой Белого дома в 2016 году при рейтинге в 46 процентов.

Между тем, команда Дональда Трампа также побила своего рода рекорд, собрав за второй квартал текущего года 105 миллионов долларов в его поддержку на президентских выборах. Из этой суммы 54 миллиона долларов привлек избирательный комитет Трампа, а 51 миллион долларов - Республиканский национальный комитет. Количество частных доноров и средний размер взноса организаторы не раскрывали. "Колоссальный успех по сбору средств является свидетельством подавляющей поддержки президента Трампа. Ни один кандидат от демократов не может сравниться с этим уровнем энтузиазма и выдающимися результатами", - цитирует менеджера Брэда Парскейла портал Business Insider.