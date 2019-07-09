Новости

Что предлагают зрителям "Театральные встречи" в Витебске 11:15
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей 11:10
Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2" 11:02
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем 11:01
Дипломаты РФ посетили задержанных после салюта в Минске россиян 10:57
В Архангельске полицейские вернули женщине забытый в автобусе миллион 10:54
Беларусь в период Европейских игр посетили 35 тысяч туристов 10:50
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку 10:41
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 10:41
В Приморье следить за перемещением леопардов начнут беспилотники 10:39
Видео: слоны наказали автомобилистов за неправильную парковку 10:35
Камчатский госинспектор попал под следствие за регистрацию "распилов" 10:25
Каршеринги обзаведутся пикапами и электромобилями 10:25
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 10:14
Реставрацию великого полотна Рембрандта запустили в онлайн-режиме 10:14
Skoda начала производство кроссовера, который заменит Fabia 10:03
Жительницу Красноярска едва не задушили за громкую музыку 09:57
Муж кассирши, укравшей деньги из банка, проиграл их в азартные игры 09:50
Под Ярославлем сняли с мели теплоход с иностранцами 09:44
В зоне иркутского паводка найдены живыми 37 человек 09:41
В ЦУМе открылся pop-up магазин Miu Miu 09:39
Британский турист разбился на мотоцикле в Якутии 09:38
Названы самые полезные летние ягоды 09:36
В Москве во вторник будет до +21 градуса 09:31
Hyundai заинтриговал первым фото новой модели 09:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 10:14
Рубрика: Культура

Реставрацию великого полотна Рембрандта запустили в онлайн-режиме

Текст: Наталья Панасенко
Картина Рембрандта "Ночной дозор" Фото: pixabay.com Картина Рембрандта "Ночной дозор" Фото: pixabay.com
Картина Рембрандта "Ночной дозор" Фото: pixabay.com

В амстердамском Рейксмюсеуме (Нидерланды) началась реставрация знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор". Работы будут проходить в специальной стеклянной камере в здании музея на глазах посетителей. Ведется и онлайн-трансляция в интернете. Восстановление полотна займет не менее года и обойдется примерно в три миллиона евро .

Столь масштабные реставрационные работы специалисты амстердамского музея иронично назвали "операция "Ночной дозор": восстановлением огромного полотна площадью 17 квадратных метров займутся 12 экспертов.

Фото: pixabay.com
Историки: Легендарный филистимлянский воин оказался европейцем

Для самой известной картины Рембрандта ван Рейна (1606-1669) построена стеклянная камера, в которой специалисты работают на мобильных платформах. "Это самый многогранный и комплексный проект по изучению и реставрации картины", - говорит директор музея Тако Диббитс.

Рембрандт Харменс ван Рейн считается одним из величайших художников всех времен. "Ночной дозор" 1642 года - его самая известная работа. Поэтому так велико внимание к "операции "Ночной дозор".

На первом этапе проекта изображение будет исследовано с помощью сканеров, лазеров и микроскопов. Эксперты надеются выяснить, как работал Рембрандт и какие цвета он использовал. Полученная информация поможет в восстановлении полотна. "В некоторых местах цвета размыты или покрыты беловатым слоем", - сказали музейные специалисты.

Последний раз картина реставрировалась в 1976 году после того, как годом ранее психически нездоровый голландец нанес ей ножом 12 порезов.

Фото: iStock
В музее Ирбита обнаружили подлинник картины Рубенса

В апреле 1990 года была еще одна попытка уничтожить полотно: очередной душевнобольной посетитель Рейксмюсеума плеснул на картину серную кислоту. Музейный охранник вовремя использовал деминерализованную воду, которая нейтрализовала кислоту.

"Ночной дозор" и раньше страдал от вандализма. Когда в 1715 году картину переносили в ратушу, сегодняшний Амстердамский королевский дворец и городские лорды столкнулись с проблемой - размерами полотна. В то время "Ночной дозор" был около 20 квадратных метров - слишком большой для предполагаемой стены. Лица, ответственные за перенос полотна, без раздумий схватили нож и отрезали "лишние" полосы с трех сторон.

Каждый год более двух миллионов человек посещают Рейксмюсеум, чтобы полюбоваться на самую большую в мире коллекцию работ Рембрандта. Чтобы дать картинам достойное место, в конце 19-го века архитектор Пьер Кейперс спроектировал здание, в котором сегодня собраны лучшие полотна голландских живописцев.

Культура Арт Живопись
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал о провокации Порошенко в новом фильме Стоуна
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма
Аналитики предсказали США дефолт в сентябре
Украинский военный выстрелил в свою подчиненную в Донбассе