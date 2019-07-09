Реставрацию великого полотна Рембрандта запустили в онлайн-режиме

В амстердамском Рейксмюсеуме (Нидерланды) началась реставрация знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор". Работы будут проходить в специальной стеклянной камере в здании музея на глазах посетителей. Ведется и онлайн-трансляция в интернете. Восстановление полотна займет не менее года и обойдется примерно в три миллиона евро .

Столь масштабные реставрационные работы специалисты амстердамского музея иронично назвали "операция "Ночной дозор": восстановлением огромного полотна площадью 17 квадратных метров займутся 12 экспертов.

Для самой известной картины Рембрандта ван Рейна (1606-1669) построена стеклянная камера, в которой специалисты работают на мобильных платформах. "Это самый многогранный и комплексный проект по изучению и реставрации картины", - говорит директор музея Тако Диббитс.

Рембрандт Харменс ван Рейн считается одним из величайших художников всех времен. "Ночной дозор" 1642 года - его самая известная работа. Поэтому так велико внимание к "операции "Ночной дозор".

На первом этапе проекта изображение будет исследовано с помощью сканеров, лазеров и микроскопов. Эксперты надеются выяснить, как работал Рембрандт и какие цвета он использовал. Полученная информация поможет в восстановлении полотна. "В некоторых местах цвета размыты или покрыты беловатым слоем", - сказали музейные специалисты.

Последний раз картина реставрировалась в 1976 году после того, как годом ранее психически нездоровый голландец нанес ей ножом 12 порезов.

В апреле 1990 года была еще одна попытка уничтожить полотно: очередной душевнобольной посетитель Рейксмюсеума плеснул на картину серную кислоту. Музейный охранник вовремя использовал деминерализованную воду, которая нейтрализовала кислоту.

"Ночной дозор" и раньше страдал от вандализма. Когда в 1715 году картину переносили в ратушу, сегодняшний Амстердамский королевский дворец и городские лорды столкнулись с проблемой - размерами полотна. В то время "Ночной дозор" был около 20 квадратных метров - слишком большой для предполагаемой стены. Лица, ответственные за перенос полотна, без раздумий схватили нож и отрезали "лишние" полосы с трех сторон.

Каждый год более двух миллионов человек посещают Рейксмюсеум, чтобы полюбоваться на самую большую в мире коллекцию работ Рембрандта. Чтобы дать картинам достойное место, в конце 19-го века архитектор Пьер Кейперс спроектировал здание, в котором сегодня собраны лучшие полотна голландских живописцев.