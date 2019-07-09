РКН нашел сайт о результатах ЕГЭ, нарушавший закон о персональных данных

Роскомнадзор обнаружил в интернете сайт по проверке результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ), собиравший персональные данные с нарушением закона. Ресурс был выявлен по итогам рассмотрения обращений граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Роскомнадзора, сайт ege.rcoi.ml осуществлял сбор персональных данных (ФИО и паспортные данные) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Кроме того, отсутствовали сведения о реализуемых владельцем сайта требованиях к защите персональных данных.

Сейчас сайт недоступен.

Согласно статье 13.11 КоАП РФ, за невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике конфиденциальности или к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрено административное наказание от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц, напоминают в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор просит граждан информировать о подобных нарушениях. Обращение можно подать через специальную форму на сайте ведомства, выбрав тематическую вкладку "Обработка персональных данных".