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09.07.2019 17:25
Рубрика: Общество

Родители смогут проверить надежность детского лагеря

Текст: Татьяна Замахина
В России будут созданы специальные реестры организаций, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Одобрены и штрафы для нарушителей. Об этом сообщается на официальном сайте ГД РФ.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Нововведения позволят родителям удостовериться в надлежащем качестве отдыха для своих детей, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как не ошибиться с выбором детского лагеря

Согласно пояснительной записке, цель изменений - обеспечить безопасные условия для детей при организации их отдыха и оздоровления, повысить ответственность руководителей соответствующих организаций за качество предоставляемых услуг.

Предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие списки.

Сопутствующим законопроектом предусматривается введение административной ответственности, если сведения отсутствуют в реестрах. Штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит от одного до трех миллионов рублей.

Организации смогут попасть в реестр только после проведения специальной проверки, подчеркнул Володин. Если этот этап не пройден или предоставлены недостоверные сведения, то из перечня исключат. То же будет грозить тем, кто нарушает требования законодательства к организации детского отдыха.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Реестр будет открытым. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - заявил Володин.

Как напомнил глава нижней палаты, уже действует закон, который усовершенствовал процедуру госзакупок в этой сфере: поставщики должны проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям - в первую очередь организации безопасного отдыха детей.

Депутаты рассмотрят пакет законопроектов во втором чтении в приоритетном порядке в ходе осенней сессии.

Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Отдых детей в летних лагерях Законопроекты и комментарии
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