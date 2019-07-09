Родители смогут проверить надежность детского лагеря

Нововведения позволят родителям удостовериться в надлежащем качестве отдыха для своих детей, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно пояснительной записке, цель изменений - обеспечить безопасные условия для детей при организации их отдыха и оздоровления, повысить ответственность руководителей соответствующих организаций за качество предоставляемых услуг.

Предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие списки.

Сопутствующим законопроектом предусматривается введение административной ответственности, если сведения отсутствуют в реестрах. Штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит от одного до трех миллионов рублей.

Организации смогут попасть в реестр только после проведения специальной проверки, подчеркнул Володин. Если этот этап не пройден или предоставлены недостоверные сведения, то из перечня исключат. То же будет грозить тем, кто нарушает требования законодательства к организации детского отдыха.

Реестр будет открытым. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - заявил Володин.

Как напомнил глава нижней палаты, уже действует закон, который усовершенствовал процедуру госзакупок в этой сфере: поставщики должны проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям - в первую очередь организации безопасного отдыха детей.

Депутаты рассмотрят пакет законопроектов во втором чтении в приоритетном порядке в ходе осенней сессии.