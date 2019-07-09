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09.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество посчитало калории в бургерах

Текст: Марина Гусенко
Роскачество завершило спецпроект по исследованию бургеров.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Всего было протестированы бургеры из 11 сетевых ресторанов быстрого питания. Закупки проводились в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В бургерах пяти производителей специалисты обнаружили следы антибиотиков, но не в значительных количествах - в предельно допустимых нормах.

Фото: iStock
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Также почти все бургеры оказались "пересоленными". ВОЗ рекомендует потреблять соли не больше пяти граммов в сутки, значит, в продукте ее должно быть максимум 0,7 грамма на сто граммов. В бургерах из восьми ресторанов соли было больше - от 0,9 до 1,1 грамма на сто граммов. .

Также эксперты посчитали калорийность бургеров. Их энергетическая ценность составляет от 425 калорий до 748.

Как отмечает врач-диетолог Ольга Григорьян, минимальный вред организму такая еда нанесет, если есть ее не чаще раза в неделю. При этом, употребляя гамбургер, лучше не съедать булочку целиком и заказать к нему двойную порцию салата, добавила она. Иначе есть риск набрать вес. Кроме того, может развиться атеросклероз, который проявляется увеличением уровня плохого холестерина.

Подробности исследования можно прочитать на сайте Роскачества.

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