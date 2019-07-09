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09.07.2019 10:37
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Текст: Елена Березина
Роспотребнадзор разъяснил пассажирам задержанных рейсов аспекты обеспечения защиты их прав.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Так, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание его прибытия в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, говорится на сайте ведомства.

Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами

Согласно требованиям пункта 72 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с графиком чартерных перевозок.

"В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 ФАП)", - указано в сообщении Роспотребнадзора.

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха

- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время.

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