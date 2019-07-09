Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии

В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

Так, почти половина случаев - 47,5 процента заболеваний диагностируется среди сотрудников компаний по добыче полезных ископаемых, сообщает RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Второе место занимают служащие обрабатывающих производств (27,3 процента), а третье - работники предприятий транспортировки и хранения (10,5 процента).

Самыми опасными для здоровья сферами деятельности также признаны строительство (5 процентов), сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (по 3,9 процента).

Как сообщается, всего в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 5,1 тысячи случаев заболеваний, связанных с работой, что на три тысячи меньше, чем в 2017 году.

Чаще всего диагностируются болезни из-за физических перегрузок, а также получение производственных травм и отравления.