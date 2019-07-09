Инфляция в июне была в России нулевой, а в годовом выражении она составила 4,7 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 2,5 процента.

В июне в десяти регионах прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3 процента. Самый заметный из них - в Еврейской автономной области - 0,9 процента, это произошло из-за роста цен на услуги на 2,9 процента, отмечают в Росстате.

При этом в 17 регионах цены снизились на 0,3 процента, а ощутимее всего - в Севастополе на один процент благодаря удешевлению продовольственных товаров в среднем на два процента.

В Москве за месяц цены поднялись на 0,2 процента, в Санкт-Петербурге - на 0,1 процента.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольствие оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. Это произошло в 78 регионах. Заметнее всего цены на овощи, ягоды и фрукты уменьшились в Карачаево-Черкесской Республике (на 15 процентов), Калининградской (на 11 процентов), Брянской и Тверской областях (на 9,6 процента).

Так, цены на капусту белокочанную уменьшились на 37,5 процента, помидоры - на 32,6 процента, огурцы - на 26,3 процента, лук репчатый - на 7,5 процента.

В это же время картофель подорожал на 16,1 процента, свекла - на 9,2 процента, виноград - на 5,8 процента, яблоки поднялись в цене на 7,7 процента, апельсины - на 5,1 процента. Стала дороже морковь - на 4,5 процента, стоимость лимонов поднялась на 2,2 процента. Среди мясопродуктов свинина и баранина стали дешевле на 0,6 процента.