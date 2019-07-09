Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру"

53-летняя британская писательница, продюсер и сценарист Джоан Роулинг опровергла ранее прозвучавшие и прохладно встреченные публикой слухи о том, что вселенная Гарри Поттера прирастет еще и телесериалом.

Ничего такого студия Warner Bros. не затевает - уверила автор.

"Нет никаких планов на превращение истории "Гарри Поттера" в сериал. Все новости об этом - просто спекуляции", - цитирует Роулинг MovieWeb.

Ранее, напомним, прошла новость, со ссылкой на инсайдера, что сериал готовится для собственного стримингового сервиса компании и станет приквелом.

Ходили слухи, что действие шоу развернется в Хогвартсе задолго до рождения главных героев оригинальных фильмов и по его центру будут т.н. "Мародеры" (The Marauders) - молодые Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю.