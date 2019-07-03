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У "Гарри Поттера" появится сериал-приквел

Новости
    03.07.2019, 15:50
Текст:   Олег Усков

…А никто и не сомневался: вслед за киносериалом-приквелом про фантастических тварей и места их обитания, в котором намечено пять полнометражных фильмов, вселенная Гарри Поттера может обзавестись еще и телесериалом-приквелом.

Об этом пишет We Got This Covered, уточняя, что пока прозвучавшая информация - на уровне слухов. Но нет необходимости быть глубинным аналитиком, чтобы понять: такой шаг для Warner настолько логичен и последователен, что в реальности проекта сомневаться не приходится. Особенно с учетом, что студия запускает собственный стриминговый сервис - WarnerMedia.

Фото: twitter.com/witchernetflix
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Согласно информации инсайдера, разработка шоу уже по-тихому начата. Действие сериала, соответственно, развернется до событий оригинальных картин, но практически никаких подробностей еще нет - процесс на самой ранней стадии.

Просочилось лишь, что в приквеле будут - совсем как в приквеле мира "Игры престолов" - задействованы совершенно новые персонажи, предположительно, без прямых пересечений с событиями фильмов.

Место действия - Хогвартс и "некоторые европейские страны".

Ранее сообщалось, что началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов".

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