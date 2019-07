У "Гарри Поттера" появится сериал-приквел

…А никто и не сомневался: вслед за киносериалом-приквелом про фантастических тварей и места их обитания, в котором намечено пять полнометражных фильмов, вселенная Гарри Поттера может обзавестись еще и телесериалом-приквелом.

Об этом пишет We Got This Covered, уточняя, что пока прозвучавшая информация - на уровне слухов. Но нет необходимости быть глубинным аналитиком, чтобы понять: такой шаг для Warner настолько логичен и последователен, что в реальности проекта сомневаться не приходится. Особенно с учетом, что студия запускает собственный стриминговый сервис - WarnerMedia.

Согласно информации инсайдера, разработка шоу уже по-тихому начата. Действие сериала, соответственно, развернется до событий оригинальных картин, но практически никаких подробностей еще нет - процесс на самой ранней стадии.

Просочилось лишь, что в приквеле будут - совсем как в приквеле мира "Игры престолов" - задействованы совершенно новые персонажи, предположительно, без прямых пересечений с событиями фильмов.

Место действия - Хогвартс и "некоторые европейские страны".

Ранее сообщалось, что началась работа над сериалом-приквелом "Гремлинов".