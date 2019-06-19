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Стартовали съемки приквела "Игры престолов"

Новости
    19.06.2019, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Точнее - первого (из четырех-пяти обещанных) приквела. Неофициальное название шоу - "Долгая ночь". Хотя не так давно начала фигурировать еще одна версия - "Кровавая луна".

Как пишет EW, на данном этапе речь идет об одном эпизоде - "пилоте", от эффективности которого будет зависеть, закажет ли HBO полный сезон. Соответственно, пока неясно, будут ли происходить съемки и в других локациях.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Режиссер - С. Дж. Кларксон ("Декстер", "Джессика Джонс"). Сам Мартин написал сценарий - в коалиции с Джейн Голдман ("Люди Икс: Первый класс", "Дом странных детей мисс Перегрин"). При этом Голдман выступает шоураннером.

Каст "Ночи" практически полностью сформирован: Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Дикси Эгерикс, Тоби Регбо.

Действие шоу развернется за многие века - примерно за пять тысяч лет - до событий ИП и, среди прочего, раскроет, как предполагается, тайну происхождения Белых ходоков.

Если канал все устроит и шоу дадут отмашку, самое раннее, когда мы его увидим в эфире - это конец 2020 года. Но вероятнее -  все-таки весна 2021-го.

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