Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов"

Уже в апреле мы увидим восьмой, финальный сезон главного сериала современности - "Игры престолов".

Согласно посулам, это будет запредельно грандиозное зрелище, переполненное насилием и интригами, где каждый из шести эпизодов - "словно полнометражный фильм" (уже есть секретные отзывы).

Уже нет сомнений, что переплюнуть такое станет тяжкой задачей. Оттого к "Долгой ночи", первому приквелу-спиноффу ИП, приковано особо напряженное внимание.

"Ночь" может появиться на экранах в следующем году, и перед этим мы сообщали, что в каст сериала влились Наоми Уоттс и звезда "Полдрака" Джош Уайтхаус.

А сейчас - более обширная информация. Издание Variety дает "раскадровку" по остальной части основного актерского состава и сообщает, что постановкой пилота "Долгой ночи" займется британка Си Джей Кларксон, работавшая в том числе на "Докторе Хаусе", "Декстере", "Джессике Джонс", "Героях" и ранее назначенная на четвертый полнометражный "Стартрек". Который вскоре был заморожен на неопределенное время - по финансовым соображениям.

Что до каста приквела, там картина следующая: Наоми Аки ("Доктор Кто", "Леди Макбет", девятый эпизод "Звездных войн"), Денис Гоф ("Мушкетеры", "Крах", "Робин Гуд" 2010 года), Джейми Кэмпбелл Бауэр (молодой Грин-де-Вальд в фильмах про Гарри Поттера, Кай в "Сумеречной саге"), Шейла Атим ("Куртизанки"), Иванно Джеремайя ("Черное зеркало", "Доктор Кто", "Пустая корона"), Джорджи Хенли (Люси в "Хрониках Нарнии"), Алекс Шарп ("Как разговаривать с девушками на вечеринках" - по Гейману, "НЛО" с Джиллиан Андерсон), Тоби Регбо (мельком - молодой Дамблдор из "Фантастических тварей", Эттельред в "Последнем королевстве").

Кого именно они сыграют - не названо. По-прежнему скрыты и подробности сюжета. Известно лишь, что события шоу развернутся за века по GOT и, скорее всего, среди прочего, в сериале будет рассказано о происхождении Белых ходоков. Никого из персонажей "Игры престолов" в приквеле ждать не стоит - писатель Джордж Мартин, демиург, это неоднократно подчеркивал.

Сценарист - Джейн Голдман ("Звездная пыль", "Пипец", "Люди-Икс: Первый класс", трилогия Kingsman).