"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку"

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в эпике "Игра престолов" - начиная с шестого сезона, присоединился к команде другого многообещающего фэнтезийного проекта - сериала Netflix "Ведьмак".

О чем сам артист рассказал изданию Sorozatwiki. Уточняя, что займется постановкой трюковых сцен, хореографией боев и возглавит группу работающих на шоу каскадеров.

Плюс на его личной ответственности обучение актера Генри Кавилла, которому отошла титульная роль - ведьмака Геральта. По словам Фурдика, роль героя потребует от Генри изрядных физических усилий.

"Надеюсь, сериал выйдет отличным. Полюбят ли его зрители? Это покажет время", - порассуждал артист. Добавив, что ограничится на проекте лишь "техническим" функционалом, то есть, у него в сериале роли нет.

Съемки "Ведьмака" стартовали в этом месяце. Снимать будут в Будапеште и Кейптауне.

Издание отмечает, что критики рассматривают "Ведьмака" как наиболее серьезного конкурента сериалу по "Властелину колец" и предстоящим приквелам "Игры престолов".

"Сага о ведьмаке" (Saga o wiedźminie) - цикл польского автора Анджея Сапковского в субжанре тёмное фэнтези. Первый рассказ серии вышел в 1986 году. Последняя книга цикла, "Сезон гроз", - в 2013-м.

В 2001-м в Польше вышли сериал "Ведьмак" и его сокращенная версия в формате кинофильма. Встреченные публикой крайне негативно.

Ранее мы писали, что ведьмака Геральта из Ривии назвали "самым известным в мире поляком".