Новости

Гильермо дель Торо рассказал о своих нереализованных проектах 13:26
В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева 13:13
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 13:05
Появились постеры и трейлер киноэссе Жан-Люка Годара "Книга образов" 12:16
Дочь Джеки Чана "вышла замуж" 11:35

"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку"

Новости
    27.11.2018, 12:49
Текст:   Олег Усков

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в эпике "Игра престолов" - начиная с шестого сезона, присоединился к команде другого многообещающего фэнтезийного проекта - сериала Netflix "Ведьмак".

О чем сам артист рассказал изданию Sorozatwiki. Уточняя, что займется постановкой трюковых сцен, хореографией боев и возглавит группу работающих на шоу каскадеров.

Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Игры престолов" сыграет звезду "Унесенных ветром"

Плюс на его личной ответственности обучение актера Генри Кавилла, которому отошла титульная роль - ведьмака Геральта. По словам Фурдика, роль героя потребует от Генри изрядных физических усилий.

"Надеюсь, сериал выйдет отличным. Полюбят ли его зрители? Это покажет время", - порассуждал артист. Добавив, что ограничится на проекте лишь "техническим" функционалом, то есть, у него в сериале роли нет.

Съемки "Ведьмака" стартовали в этом месяце. Снимать будут в Будапеште и Кейптауне.

Издание отмечает, что критики рассматривают "Ведьмака" как наиболее серьезного конкурента сериалу по "Властелину колец" и предстоящим приквелам "Игры престолов".

"Сага о ведьмаке" (Saga o wiedźminie) - цикл польского автора Анджея Сапковского в субжанре тёмное фэнтези. Первый рассказ серии вышел в 1986 году. Последняя книга цикла, "Сезон гроз", - в 2013-м.

В 2001-м в Польше вышли сериал "Ведьмак" и его сокращенная версия в формате кинофильма. Встреченные публикой крайне негативно.

Ранее мы писали, что ведьмака Геральта из Ривии назвали "самым известным в мире поляком".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Агент Купер" сыграет Рузвельта в норвежском сериале с "Сагой Нурен" 11:17
88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене 10:53
Вышел трейлер сериала "Я - ночь" с Крисом Пайном 10:39
Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке 02:42
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ Seriepolis.com
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018
Полиция прекратила поиски пропавшего актера из "Улиц разбитых фонарей" 23.11.2018
Про Грута и Енота из "Стражей Галактики" снимут отдельный сериал 23.11.2018
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Второй сезон "Табу" точно не будет последним 26.11.2018
Фото и видео: "Джон Сноу" изменился до неузнаваемости 26.11.2018
Аль Пачино сыграет короля Лира 26.11.2018
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 22.11.2018
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
"Великий Гэтсби" станет мулатом в многосерийной экранизации 22.11.2018