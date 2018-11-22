"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа

Созданного писателем Анджеем Сапковским профессионального ведьмака Геральта из Ривии католический журнал Tygodnik Powszechny счел самым известным поляком в мире и поместил седовласого воителя на обложку.

Стоит отметить, что изначально ничто этого не предвещало. Когда журнал в своем Twitter-аккаунте предупредил, что на обложке свежего номера появится, по их мнению, самый известный представитель Польши и предложил угадать, кто это может быть, версии были самые разные: от композитора Кшиштофа Пендерецкого и режиссера Романа Полански до политика Дональда Туска и ученой Марии Склодовской-Кюри.

К слову, комментаторы почему-то напрочь забыли о личности Сапковского, поэтому вряд ли кто-то мог подумать о его детище.

Однако журнал следовал собственной логике и внезапно представил обложку с Геральтом. Редакция пояснила свой выбор следующим образом: по их мнению, персонаж, созданный Сапковским, давно является мировым брендом, и ехидно задались вопросом - сможет ли когда-нибудь писатель с этим примириться?

Журналисты имеют в виду, что "польский Толкин", как его иногда называют поклонники, очень прохладно относится к играм в целом и адаптации его игры в частности, считая, что разработчики создали первоклассный продукт, но весьма вольно интерпретировали его произведение. И после успеха компьютерного "Ведьмака" его книги стали считать лишь литературной версией, а не источником. Об этом, к примеру, Сапковский рассказал в прошлогоднем интервью порталу Eurogamer.

Разумеется, возмущенные таким подходом пользователи обрушились на журнал с критикой.

Они задались вопросами, можно ли считать Ривию Польшей, а Геральта - жителем этой страны? И разве деятельность Ведьмака близка католическому журналу?

Напомним, что Netflix готовит собственную адаптацию "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли, где Сапковский выступает одним из продюсеров.