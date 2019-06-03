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У приквела "Игры престолов" появилось новое название

Новости
    03.06.2019, 12:25
Текст:   Олег Усков

В прессу просочилось рабочее название первого спин-оффа-приквела "Игры престолов".

Напомним: ранее в СМИ циркулировал вариант "Долгая ночь". Но теперь ресурс Screen Rant утверждает, что шоу будет сниматься как "Кровавая луна" (Bloodmoon).

Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов"

При этом подчеркивается, что на данном этапе это именно рабочее название и будет ли оно официально закреплено далее - пока не известно.

В приквеле не будет никого из героев "Игры престолов" - что Джордж Мартин неоднократно подчеркивал. Действие "Луны" развернется за восемь тысяч лет до событий GOT.

По имеющимся данным, сериал, каст которого уже сформирован, начнут снимать уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что "Бран Старк" "сдал" Джорджа Мартина, рассказав, что это именно он предложил тот финал шоу, который мы видели и который вызвал обширное бурление среди поклонников.

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