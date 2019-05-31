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"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина

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    31.05.2019, 17:50
Текст:   Олег Усков

Согласно новым сведениям, ситуация вокруг финала "Игры престолов" стала окончательно похожа на анекдот про Штирлица, Мюллера и внезапный кирпич: "- Вот те раз… - А вот те два!".

А именно: выяснилось, что пассаж, в котором Бран Старк становится королем Шести королевств - это давняя идея Джорджа Мартина. Шоураннеры же его лишь додумали по части деталей.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов"

Данное сообщение транслирует WhatCulture. Поясняя, что выбор "король - Бран" был-де "логичен".

Ресурс приводит слова актера Айзека Хемпстед-Райта, сыгравшего Брана Старка, утверждающего, со ссылкой на Бениоффа и Уайсса, что "Мартин запланировал два поворота в истории Брана: откровение по Ходору и то, что он станет королем".

При этом уточнено, что именно такой финал "Игры престолов" был намечен еще в 2013 году во время судьбоносной встречи шоураннеров с Мартином, когда стало понятно, что события сериала далеко обгонят литературный первоисточник саги. Тогда-то писатель и выложил перед Бениоффом и Уайссом три "козырных поворота": о смерти Ширен Баратеон, о происхождении имени Ходора и, собственно, о событиях финала экранной части истории.

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