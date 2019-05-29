Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн"

Нужно! Больше! Петиций! Вслед за призывами переснять финальный сезон "Игры престолов", набухли и созрели другие гроздья фанатского гнева - теперь требуют изгнать шоураннеров GOT Бениоффа и Уайсса из новых "Звездных войн".

Соответствующий документ, собравший уже 25 000 подписей, оформлен на сервисе change.org.

"Назначение сценаристов "Игры престолов" на "Звездные войны" - это не только крайне спорное решение, но и явная ошибка. Поскольку весь финальный сезон сериала только и делал, что испытывал зрителя на прочность алогичными и коверкающими шоу поворотами сюжета и несуразным развитием персонажей. И то, как данные авторы поступили с самым популярным телевизионным шоу поколения, и то, как поклонники сериала отреагировали на это, не должно вознаграждаться предоставлением им самой популярной франшизы в истории кино!" - сказано в петиции.

Далее указывается, что изгнать Бениоффа и Уайсса, ввиду их очевидной профнепригодности, из Star Wars - в интересах компании. Ведь то, что шоураннеры учинили с ИП, то они учинят и со "Звездными войнами", - пророчески нагнетает зловещая петиция. Моля спасти SW от предстоящего "полного разрушения".

И коль уж действительно переснять финал ИП нереально - всем понятно, что это был символический жест, то изменить ситуацию со SW еще не поздно. Тем более что есть множество талантливых сценаристов, которые могли бы достойно продолжить рассказывать истории в рамках прославленной космооперы.

Ранее сообщалось, что назло и вопреки финал ИП не только побил сам себя в установлении новых рекордов, но и вполне удовлетворил большинство зрителей.