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Софи Тернер навсегда простилась с Сансой Старк и миром "Игры престолов"

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    30.05.2019, 11:15
Текст:   Козьма Лоханкин

23-летняя британская актриса Софи Джонас, более известная под девичьей фамилией Тёрнер, Санса Старк из "Игры престолов", поделилась своими мыслями о возможности своего участия в каких-либо дальнейших проектах по миру "Песни Льда и Пламени".

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Как и остальные звёзды фэнтезийной саги, Софи не видит себя в развитии вселенной и считает, что настало время сказать Сансе последнее прости - как бы это ни было печально.

При этом актриса, сыгравшая главную роль в "Тёмном Фениксе", выразила удовлетворённость тем, как она расстаётся со своим персонажем.

"Думаю, мой дозор окончен. Он занял десять лет моей жизни - и это были лучшие десять лет", - заявила Софи в интервью Sky News.

"По-моему, возвращение к этой роли только травмирует", - считает артистка. Ранее, кстати, жаловавшаяся на невыносимые бытовые условия на съёмочной площадке сериала, а также на вызванную им депрессию.

Напомним, HBO запланировал несколько спин-оффов "Игры престолов", которые, как анонсировалось, будут приквелами.

Ранее Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу, неоднократно утверждал, что в "Игру престолов" не вернется ни за какие коврижки. Что совсем не удивительно, учитывая, что съёмки в финальном сезоне довели Кита до реабилитационной клиники.

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