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СМИ: "Джон Сноу" лечится от алкоголизма после финала "Игры престолов"

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    29.05.2019, 11:18
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Депрессия, накатившая на британского актёра Кита Харингтона из-за "Игры престолов", оказалась глубже, чем можно было предположить.

"Джон Сноу" уже признавался, что съёмки в сериале неслабо били по его психике - настолько, что ему однажды доводилось обращаться к помощи психотерапевта.

Да и после этого Кит не раз демонстрировал крайне эмоциональную реакцию на происходящее в фэнтези-саге: то внешность радикально сменить решит, то критически настроенных зрителей пошлёт куда подальше, то из-за поцелуя с Эмилией Кларк распереживается, то из-за последнего эпизода расплачется.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Как оказалось, всё ещё серьёзнее: бывший "король Севера" после завершения работы над шоу, задолго до выхода финального эпизода, обратился в элитную реабилитационную клинику в американском штате Коннектикут, где месяц лечения стоит 120 тысяч долларов, утверждает издание PageSix со ссылкой на близкий к актёру источник.

По словам знакомого Кита, Харингтон действительно очень тяжело переживал сам факт завершения съёмок и нашёл место в своём расписании для продолжительного посещения медучреждения.

"Он осознал: всё, это - конец. Конец того, над чем они так тяжело трудились столько лет. И тогда перед ним встал вопрос: что дальше?" - описывает состояние артиста источник. И указывает, что главными недугами актёра стали депрессия, усталость и пьянство.

Источник отмечает, что жена Харингтона, "одичалая" Роуз Лесли, оказывает своему супругу всевозможную поддержку - "как и все, кто к нему близок".

"Сейчас ему нужны только покой и тишина", - подчёркивает знакомый Харингтона.

Впрочем, как ранее сообщалось, закрытие проекта стало большим облегчением не только для Кита, но и для всей съёмочной группы.

Восьмой сезон "Игры престолов" завершился в этом месяце, став последним для самого популярного сериала современности.

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