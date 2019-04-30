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Названа дата премьеры третьих "Фантастических тварей"

Новости
    30.04.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков

Третья (из пяти запланированных) часть "Фантастических тварей" (Fantastic Beasts), приквела-спиноффа серии "Гарри Поттер", пока безымянная, выйдет в прокат 12 ноября 2021 года.

Об этом пишет Collider со ссылкой на официальное заявление кинокомпании Warner Bros.

При этом ранее сообщалось, что съемки третьей части откладываются и картина выйдет не раньше 2020 года. Кроме того, на серию обрушилось негодование общественности, главным образом - ее женской части, из-за нежелания создателей убрать из франшизы Джонни Деппа. Обвиненного бывшей женой в буйстве разного рода и бытовом насилии.

Фото: WDSSPR
Фильм "Мстители: Финал" продолжил бить рекорды по кассовым сборам

По словам руководителя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха, теперь у съемочной группы будет достаточно времени, чтобы "показать себя в наилучшем виде" и тщательно потрудиться над сценарием.

Поскольку, стоит напомнить, вторая лента линейки, вышедший осенью прошлого года фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", была встречена без прежнего энтузиазма. Хотя и собрала почти 654 миллиона долларов кассы при бюджете в двести. Но это на 160 миллионов меньше, чем первый фильм, вышедший в 2016-м.

Все картины режиссирует Дэвид Йейтс, перед этим работавший на "Гарри Поттере".

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