СМИ: Джонни Деппа могут выгнать из "Фантастических тварей"

Один из самых горячих и в целом довольно печальных слухов на начало недели. "Фантастические твари", серия приквелов-спиноффов "Гарри Поттера", могут лишиться Джонни Деппа, сыгравшего главного антагониста линейки.

По информации TheBlast, Джонни, хоть и подписан на все пять частей "Тварей", до сих пор не получил официального приглашения вернуться к образу своего героя в третьей картине.

Причина казуса - очевидна: у "капитана" сложились нелегкие отношения со студией Warner Bros на волне скандалов вокруг личной жизни. Бывшая супруга обвинила Деппа в необузданности, неадекватности и многочисленных злоупотреблениях, то и дело выливавшихся в домашнее насилие и дикие выходки.

При этом дополнительное смятение ситуации придает то обстоятельство, что автор литературного первоисточника, сценарист и сопродюсер проекта Джоан Роулинг Джонни защищает, призывая дать ему шанс и отзываясь о "кэпе" в положительных интонациях.

Стоит подчеркнуть, что пока весь этот разброд базируется лишь на слухах - никаких комментариев от Warner нет. Хотя источник "близкий к Деппу" подтвердил, что Джонни отмашка начинать готовиться к триквелу действительно пока не поступила. В то время как ряд боссов студии и в самом деле лоббируют увольнение актера.

Ранее сообщалось, что премьера третьих "Тварей" отодвинута на серьезный срок.