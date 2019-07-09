РПЛ не планирует расширение до 2022 года

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин признал, что расширение РПЛ может произойти не раньше 2022 года.

Увеличения числа участников Российской Премьер-Лиги до 18 в ближайшие несколько лет не будет. Как рассказал журналистам президент РПЛ Сергей Прядкин, этот вопрос можно будет снова обсуждать не раньше чемпионата мира в Катаре.

По словам Прядкина, расширение Премьер-Лиги - это хорошо для страны, однако в данной ситуации нет экономической возможности для такого шага. "Этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре, - сказал Прядкин на пресс-конференции в ТАСС. - Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдем".

Вопрос о расширении РПЛ был рассмотрен на общем собрании организации. И тогда было рекомендовано утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18. На исполкоме РФС этот вопрос обсуждался, однако для принятия решения РПЛ должна была доказать обоснованность такого шага.