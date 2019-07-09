Саакашвили сломал руку пожилой женщине в одесском суде

Скандалом завершился в Одессе громкий судебный процесс по делу о незаконной покупке здания завода "Краян" одесским мэром Геннадием Трухановым. Обвинения с него были сняты.

Не менее резонансные события происходили не в зале суда, а в коридоре рядом с ним. Пикетировать слушание приехал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими сторонниками. Им удалось устроить беспорядки, но прорваться в зал не смогли. Однако во время давки одиозный политик ударил стоявшую рядом с ним пожилую женщину и сломал ей руку, утверждает "Одесский курьер".

Пенсионерке оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали в городскую больницу №1.