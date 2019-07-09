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09.07.2019 16:06
Рубрика: Спорт

Сергей Прядкин рассказал, в чем РПЛ превосходит всех в Европе

Текст: Максим Домчев
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин уверен, что РПЛ превосходит ведущие чемпионаты Европы, а также рассказал, когда система VAR будет работать на всех матчах тура.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Система видеоассистента рефери на матч Российской Премьер-Лиги будет использоваться не на всех матчах туров. По словам президента РПЛ до конца 2019 года VAR не будет использоваться на всех матчах, а решение по техническому подрядчику этой технологии в России будет принято до 10 июля.

Фото: istock
РПЛ не планирует расширение до 2022 года

"Александр Валерьевич Дюков после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR", - приводит слова Прядкина ТАСС.

По словам руководителя РПЛ, как только координационный центр будет создан, то систему можно будет использовать на всех стадионах. Все это произойдет ближе к новому году, а при благоприятной ситуации и раньше.

Также глава РПЛ рассказал, в чем лига превосходит ведущие чемпионаты в Европе.

"Если говорить не только о спортивной составляющей, не только о коэффициентах, то я хочу сказать, что мы превосходим все вышестоящие лиги. Не только Италию - по стадионам, безопасности, организации, мы превосходим даже Англию. 95 процентов наших клубов обладает новыми аренами", - заявил он.

Спорт Футбол Чемпионат России
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