Скончался американский миллиардер и политический деятель Росс Перо

Известный в США филантроп и миллиардер Росс Перо скончался в возрасте 89 лет, после продолжительной болезни. Перо, дважды выставлявший свою кандидатуру на пост президента США в качестве независимого кандидата (в 1992 и 1996 годах), страдал лейкимией. Миллиардер оставил после себя пять детей и 16 внуков, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на официального представителя семьи Перо.

Росс Перо начинал свою бизнес-карьеру в 60-х годах в одном из самых перспективных на тот момент секторов американской экономики - информационно-технологическом. Из его биографии следует, что он запустил свою первую компанию в 1962 году, имея "всего" 1 тысячу долларов личных сбережений. Уже в 2009 году, созданная им Perot Systems была куплена DELL за 3,9 миллиарда долларов.

Нажитое состояние Перо использовал и в политических целях - он дважды в качестве независимого кандидата баллотировался на президентских выборах. В 1992 году он набрал существенные для кандидата, не представляющего ни республиканцев, ни демократов, 19% голосов избирателей. Это самый высокий показатель за современную историю американских выборов главы государства. Однако, как писали аналитики тех лет, отсутствие у него политического опыта, а также факт того, что он не представлял из себя классического политика одной из двух ведущих партий, в итоге не позволили Перо добиться успеха на политическом поприще.

Бывший президент США Джордж Буш в эфире NBC News заявил, что со смертью Перо "Техас и Америка потеряли настоящего патриота" (Перо являлся ветераном вооруженных сил США - прим. "РГ"). "Он любил американские вооруженные силы, оказывал поддержку нашим ветеранам и действующим сотрудникам", - отметил Буш.

Сам Перо довольно критично относился к своему "следу в истории Америки". В своем последнем интервью, которое он дал Dallas News в 2016 году, он прямо сказал: "Меня это не волнует". "Родившийся в Техасе, вскормленный Техасом. Когда я умру, я умру в Техасе. Ха!", - заявил он журналистам в том интервью.