Новости

На GMIS-2019 инвесторам презентовали 15 международных стартапов 14:20
"Яндекс" назвал город, которым больше всего интересовались туристы 14:20
Володин оценил отказ Британии аккредитовать Sputnik и RT 14:15
Звезды высоко оценили участников детского конкурса на "Славянском базаре" 14:05
В Петербурге расширили перечень пассажиров социального такси 14:04
Гидрометцентр зафиксировал рекордную жару в Крыму 14:04
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека 14:04
В лагере Приморья 20 детей заболели острой кишечной инфекцией 14:03
Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа 14:00
Софи Лорен села в инвалидную коляску ради первой роли за 10 лет 13:54
Вильфанд: В России может быть неурожай гречихи 13:49
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне 13:46
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
В Подмосковье стартовал финал военно-спортивной игры "Победа" 13:36
Минсельхоз заявил об ущербе от массовой гибели пчел в регионах 13:27
На озере Селигер погиб участник 11-километрового заплыва 13:20
Лукашенко обсудил строительство Нежинского ГОК 13:20
Жительница Перми пойдет под суд за торговлю поддельными презервативами 13:16
"Яндекс" выяснил, где летом отдыхают екатеринбуржцы 13:14
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
Минфин Беларуси разместит на рынке РФ гособлигации на 10 млрд рублей 12:55
Лидеры России и Беларуси выступили за развитие Союзного договора 12:47
Психологи объяснили уязвимость людей перед "эффектом новизны" 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 13:54
Рубрика: Культура

Софи Лорен села в инвалидную коляску ради первой роли за 10 лет

Текст: Нива Миракян (Рим)

Впервые после продолжительного перерыва легендарная итальянская кинодива Софи Лорен возвращается в большое кино. Оскароносная актриса согласилась сняться в драме "Вся жизнь впереди" в весьма неожиданной для себя роли.

Появление 84-летней Лорен на съемочной площадке вызвало невиданный ажиотаж и стало настоящим сюрпризом. Ведь в последний раз она появлялась на экране почти 10 лет назад - в итальянском телефильме "Мой дом полон зеркал", в котором рассказывается необычная история жизни Софи, ее сестры Марии и матери Ромильды. До сегодняшнего дня преданные поклонники актрисы были убеждены, что она окончательно ушла на заслуженный отдых. Вполне вероятно, что именно так Лорен и планировала поступить, но ее младший сын, режиссер картины Эдоардо Понти сумел уговорить актрису вернуться в кино.

Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков

Добавили "масла в огонь" шокирующие кадры, сделанные на улицах Бари (область Апулия). На них "живую легенду" итальянского кино просто-напросто невозможно узнать: всегда статная, подтянутая и ухоженная Софи Лорен предстала перед любопытными прохожими с растрепанными седыми волосами, без яркого макияжа, в неприглядном наряде и в инвалидном кресле. Поначалу столь непривычный внешней вид насторожил случайных зрителей, подумавших было, что у их любимой актрисы серьезные проблемы со здоровьем. К счастью, как выяснилось, сама Лорен на самочувствие не жалуется. Она оказалась в инвалидном кресле исключительно по воле сценариста.

Фильм с воодушевляющим названием "Вся жизнь впереди" основан на одноименном романе французского писателя Ромена Гари, за который он получил престижную Гонкуровскую премию. В центре сюжета - история арабского мальчика Момо, который живет в приюте у мадам Розы (Лорен), старой еврейки, за плечами которой Освенцим. Кроме него, Роза воспитывает и других детей, чьи матери - женщины легкого поведения, которые платят ей за их содержание в приюте. С возрастом здоровье Розы ухудшается,и Момо помогает ей выживать, в то время как сам с трудом пробивается в жизни.

Фото: КиноПоиск
На экраны выходит новый фильм Люка Бессона

"Для нас большая честь видеть на съемочной площадке такую "королеву" кино, как Софи Лорен. Ведь она является неотъемлемой частью истории нашей страны", - с нескрываемой гордостью заметил Антонио Паренте, директор киностудии "Апулия Фильм", на которой проходят съемки картины с участием Лорен.

Как сообщает Corriere Qutidiano, Софи Лорен, очевидно, проведет в Бари все лето. Несмотря на жару и почтенный возраст главной героини, работа над фильмом продлится весь июль и август. При этом детали авторы картины пока предпочитают не разглашать. На момент известно лишь то, что один из съемочных дней запланирован на местном пляже "Pane e Pomodoro" и на пирсе Сан-Никола.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма