Софи Лорен села в инвалидную коляску ради первой роли за 10 лет

Впервые после продолжительного перерыва легендарная итальянская кинодива Софи Лорен возвращается в большое кино. Оскароносная актриса согласилась сняться в драме "Вся жизнь впереди" в весьма неожиданной для себя роли.

Появление 84-летней Лорен на съемочной площадке вызвало невиданный ажиотаж и стало настоящим сюрпризом. Ведь в последний раз она появлялась на экране почти 10 лет назад - в итальянском телефильме "Мой дом полон зеркал", в котором рассказывается необычная история жизни Софи, ее сестры Марии и матери Ромильды. До сегодняшнего дня преданные поклонники актрисы были убеждены, что она окончательно ушла на заслуженный отдых. Вполне вероятно, что именно так Лорен и планировала поступить, но ее младший сын, режиссер картины Эдоардо Понти сумел уговорить актрису вернуться в кино.

Добавили "масла в огонь" шокирующие кадры, сделанные на улицах Бари (область Апулия). На них "живую легенду" итальянского кино просто-напросто невозможно узнать: всегда статная, подтянутая и ухоженная Софи Лорен предстала перед любопытными прохожими с растрепанными седыми волосами, без яркого макияжа, в неприглядном наряде и в инвалидном кресле. Поначалу столь непривычный внешней вид насторожил случайных зрителей, подумавших было, что у их любимой актрисы серьезные проблемы со здоровьем. К счастью, как выяснилось, сама Лорен на самочувствие не жалуется. Она оказалась в инвалидном кресле исключительно по воле сценариста.

Фильм с воодушевляющим названием "Вся жизнь впереди" основан на одноименном романе французского писателя Ромена Гари, за который он получил престижную Гонкуровскую премию. В центре сюжета - история арабского мальчика Момо, который живет в приюте у мадам Розы (Лорен), старой еврейки, за плечами которой Освенцим. Кроме него, Роза воспитывает и других детей, чьи матери - женщины легкого поведения, которые платят ей за их содержание в приюте. С возрастом здоровье Розы ухудшается,и Момо помогает ей выживать, в то время как сам с трудом пробивается в жизни.

"Для нас большая честь видеть на съемочной площадке такую "королеву" кино, как Софи Лорен. Ведь она является неотъемлемой частью истории нашей страны", - с нескрываемой гордостью заметил Антонио Паренте, директор киностудии "Апулия Фильм", на которой проходят съемки картины с участием Лорен.

Как сообщает Corriere Qutidiano, Софи Лорен, очевидно, проведет в Бари все лето. Несмотря на жару и почтенный возраст главной героини, работа над фильмом продлится весь июль и август. При этом детали авторы картины пока предпочитают не разглашать. На момент известно лишь то, что один из съемочных дней запланирован на местном пляже "Pane e Pomodoro" и на пирсе Сан-Никола.