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Рубрика: В мире

США одобрили продажу Тайваню оружия на 2,2 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков, ПЗРК и сопутствующего оборудования на 2,2 миллиарда долларов. Речь идет о 108 танках M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Такую информацию в понедельник распространило ведомство, входящее в структуру минобороны США и отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. Известно, что за танки Тайвань заплатит два миллиарда долларов и еще 223,5 миллиона долларов за ПЗРК.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Соответствующую заявку на приобретение этой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание South China Morning Post. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW и 409 FGM-148 Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку на поставку 66 истребителей F-16 в новой современной версии V. Ответы на данные запросы пока не поступили.

Администрация США уже официально уведомила конгресс о принятом ею решении о поставках оружия Тайваню. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование. В Пентагоне убеждены, что выполнение данного контракта отвечает интересам "национальной безопасности США".

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая".

Пекин, считающий остров неотъемлемой частью китайской территории, подчеркивает, что решительно выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.

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