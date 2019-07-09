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09.07.2019 13:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Статистика: Экономика Китая улучшается в течение последних 70 лет

Согласно докладу о достижениях экономического и социального развития КНР за последние 70 лет, опубликованному 8 июля Государственным статистическим управлением Китая, с момента основания КНР, особенно после начала политики реформ и открытости, экономическая и социальная структуры переживали глубокие изменения - страна изменила модель развития от высокоскоростной до высококачественной. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

С точки зрения промышленной структуры Китай осуществил переход от единого развития сельского хозяйства к скоординированному развитию трех отраслей. Согласно докладу, в 2018 году доля добавленной стоимости третичной промышленности и доля занятости в ней увеличилась соответственно на 23,5% и 37% по сравнению с 1952 годом.

Структура спроса продолжает улучшаться. Начиная с ХVIII съезда Компартии Китая страна активно строила долгосрочный механизм для расширения внутреннего спроса. В результате уровень конечного потребления в 2018 году составил около 76%.

Источники доходов китайцев диверсифицируются. Согласно докладу, в 2018 году доходы городских жителей от собственности занимали чуть более 10% от общего объема доходов, что на 0,6 процентных пункта выше показателя 2013 года. Доля доходов от заработной платы составила более 60,5%, снизившись на два процентных пункта.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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