Статистика: Экономика Китая улучшается в течение последних 70 лет

С точки зрения промышленной структуры Китай осуществил переход от единого развития сельского хозяйства к скоординированному развитию трех отраслей. Согласно докладу, в 2018 году доля добавленной стоимости третичной промышленности и доля занятости в ней увеличилась соответственно на 23,5% и 37% по сравнению с 1952 годом.

Структура спроса продолжает улучшаться. Начиная с ХVIII съезда Компартии Китая страна активно строила долгосрочный механизм для расширения внутреннего спроса. В результате уровень конечного потребления в 2018 году составил около 76%.

Источники доходов китайцев диверсифицируются. Согласно докладу, в 2018 году доходы городских жителей от собственности занимали чуть более 10% от общего объема доходов, что на 0,6 процентных пункта выше показателя 2013 года. Доля доходов от заработной платы составила более 60,5%, снизившись на два процентных пункта.