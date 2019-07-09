Студентам официально разрешат работать в школе

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект , который позволит студентам вузов и колледжей официально трудоустроиться в школе. Что это значит на практике? Талантливые и мотивированные молодые люди смогут как можно раньше начать работать по профессии.

Законопроект вносит поправки к ФЗ "Об образовании в РФ". Сейчас, согласно действующим нормам, учить ребят в школе или детском саду могут только те, кто уже получил диплом. В вузе, колледже или техникуме, - важен именно диплом. В итоге студенты могут попасть в школу и официально работать с детьми только в рамках практики, которая длится несколько недель. Даже вести кружки и получать за это зарплату они сегодня не могут.

- Для нас это возможность действительно организовать процесс допуска студентов к работе в организациях общего и дополнительного образования, - рассказала на заседании Комитета заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина. - Очень важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем. Не формально, не по принуждению или "разнарядке". Важно, чтобы в школу приходили те молодые люди, которые действительно к этому готовы. В то же время этот процесс должен быть нормирован.

Сам порядок допуска студентов к работе будет утверждать Минпросвещения вместе с Минобрнауки и Минтрудом. Однако, по словам Татьяны Синюгиной, примерные требования уже есть. Предполагается, что новую возможность получат студенты вузов, начиная с третьего курса. И студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса. Кроме того, они должны успешно справляться с программами обучения по тем направлениям и специальностям, которые будут востребованы в регионах, где они получают образование.

Подчеркнем - речь идет не только о студентах педагогических вузов - а всех студентах. Сегодня во многих университетах и институтах они уже занимаются со школьниками: проводят олимпиады, конкурсы, хакатоны, курсы по робототехнике… Однако официально это не считается педагогической деятельностью.

Как заметила Татьяна Синюгина, нужно будет уделить внимание вопросам оплаты труда и социальной защиты молодых людей. Будет ли их работа засчитываться в стаж педагогической деятельности. Также нужно будет разработать методические рекомендации для молодых учителей-студентов и проработать механизм наставничества: опытные педагоги тоже будут участвовать в работе. А заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовь Духанина подчеркнула - принятие законопроекта также потребует внесения изменений в профстандарт "Педагог".