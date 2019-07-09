Судно Alan Kurdi спасло в Средиземном море более 40 мигрантов

Неправительственная организация Sea-Eye сообщила о спасенных в Средиземном море мигрантах. На судно Alan Kurdi с дрейфовавшей деревянной лодки пересели 44 человека.

Операция проводилась при содействии мальтийских властей, которые направили свое судно, чтобы забрать людей с Alan Kurdi и доставить на берег. Ранее во время переговоров с Европейской комиссией и Германией было достигнуто соглашение, согласно которому все доставленные на Мальту мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.