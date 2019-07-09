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09.07.2019 19:05
Рубрика: В мире

Не сметь!

В Киеве попытку примирения сочли разжиганием ненависти
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил о внеплановой проверке телеканала News One из-за так и не состоявшегося телемоста с российскими коллегами под общим названием "Надо поговорить". Итоги проверки могут стать основанием для отзыва лицензии у телеканала, и хотя эта процедура достаточно сложна и не находится целиком в компетенции Нацсовета, его представители, а вместе с ними и депутаты Верховной рады, демонстрируют решимость наказать творческий коллектив, посмевший сделать шаг к примирению Украины и России.
Украинские радикалы осаждают здание Нацсовета Украины, протестуя против телемоста с Россией. Фото: EPA Украинские радикалы осаждают здание Нацсовета Украины, протестуя против телемоста с Россией. Фото: EPA
Украинские радикалы осаждают здание Нацсовета Украины, протестуя против телемоста с Россией. Фото: EPA

В заявлении представителя Нацсовета Сергея Костинского, которое цитируют украинские СМИ, обращает на себя внимание следующий пассаж: "Если мы докажем факты разжигания вражды - это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии". Из этих слов выходит, что попытка выйти на прямой контакт с российскими коллегами, уже при очередном "президенте мира" Владимире Зеленском, рассматривается на Украине как попытка разжигания розни (ст. 161 УК Украины, лишение свободы вплоть до 5 лет. - Прим. "РГ"). Необходимо пояснить, что Нацсовет в современной Украине - это специальный идеологический карательный орган исполнительной власти, формируемый на паях Верховной радой и президентом, в него входят восемь человек со сроком полномочий пять лет. Иными словами, сегодня там работают ставленники Петра Порошенко и партии "Народный фронт" - плоды многолетней селекционной работы над национальной творческой и научной интеллигенцией, отборные русофобы, которых президент Зеленский не может по закону сменить при всем желании. Естественно в этой связи, что члены Нацсовета оставили за скобками попытки вандализировать офис опального телеканала националистами, нападение на журналиста издания "Страна.ru" и прочие проявления "украинского духа", по определению неподсудные с точки зрения членов Нацсовета.

Фото: kinopoisk.ru
Что сериал "Слуга народа" может рассказать о президенте Украины Зеленском

Телеканал NewsOne в осадном положении. И ни одна из международных правозащитных организаций, в иное время столь озабоченных свободой слова в России в целом и в Крыму в частности, не высказалась по поводу того, как в отдельно взятой восточноевропейской условно "демократической" стране призывы к миру воспринимаются властями как преступление против национальной безопасности. Впрочем, исходя из отчетов о деятельности президента Украины на его официальном сайте и в социальных сетях, эта ситуация со свободой слова на Украине и конкретно конфликт между националистической элитой и независимым телеканалом NewsOne Зеленского не слишком беспокоит. Куда как важнее вопросы беспроводного интернета в отдаленных селах, указ об обязательном и непременном улучшении которого он вчера подписал в конце рабочего дня.

Конфликт между националистической элитой и телеканалом NewsOne Зеленского не слишком беспокоит

Но актуальные и болезненные проблемы все равно следуют за ним. Так, вчера утром в числе первых новостей была следующая: "Зеленский высказался о русском языке на Донбассе". Он действительно высказался, но, поскольку речь идет о бывшем актере, неожиданно ставшем президентом, здесь важна мизансцена. Журналисты бежали за Зеленским от улицы Банковой, где он совершал променад в окружении охраны, и спрашивали о судьбе русского языка на Украине и возможном референдуме о его статусе. На ходу, через плечо телохранителя, он, с сохранением орфографии и пунктуации, объяснил, что: "Это идея Андрюхина (главы офиса Андрея Богдана. - Прим. "РГ") - это его идея, да и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то остановим войну, и дадим возможность людям говорить на русском языке в Донецке, если они хотят".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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