Новости

Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok 21:32
В Беларуси чествуют легендарный "Лесной Иерусалим" 21:32
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке 21:26
Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter 21:12
Названы самые популярные автомобили за 2 миллиона рублей 21:04
Зеленский усилил свою команду ведущим футурологом Украины 20:41
Эрдоган: Турция внесла неоценимый вклад в безопасность Европы 20:40
Призер Олимпийских игр спас тонущего человека 20:01
Свердловчане поборются за звание лучшего экспортера страны 19:56
ЦРУ пыталось привлечь Клэптона и Родмана к воздействию на Ким Чен Ына 19:51
Распылившего газ в прокуратуре петербуржца отправили под домашний арест 19:40
В песках Сахары откопали сотни древнейших монстров 19:40
Скончался американский миллиардер и политический деятель Росс Перо 19:35
Путин назвал "чушью собачьей" российское вмешательство в выборы в США 19:29
Украина обвинила телеканал NewsOne в финансировании терроризма 19:20
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины 19:20
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 24 19:09
Олимпийского чемпиона из Кореи отстранили от состязаний за рукоприкладство 18:57
Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги 18:57
В лагере Приморья отравилась половина детей 18:54
В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института 18:51
Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента 18:43
В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков 18:43
Путин попросил помочь потерявшей сознание студентке 18:42
Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 21:12
Рубрика: В мире

Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

Текст: Алексей Чуриков

Федеральный апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил первую статью конституции, когда начал блокировать пользователей социальной сети Twitter из-за критических комментариев. Таким образом, подтверждено решение суда более низкой инстанции, посчитавшего, что аккаунт президента в Twitter является публичным форумом, где все американцы могут свободно высказывать свое мнение, передает FoxNews.

Как говорится в решении суда, поскольку Доналд Трамп использует свою страничку, чтобы сообщать гражданам сведения о работе администрации, а сама страничка открыта для общего доступа и любой может комментировать, то это автоматически гарантирует людям конституционное право на свободу слова в рамках первой поправки конституции.

Фото: Jure Makovec / AFP
Жители Словении жалуются на деревянную статую Мелании Трамп

"Мы постановили, что первая поправка не позволяет занимающему государственный пост лицу, которое использует социальные сети для разного рода официальных задач, исключать граждан из открытого онлайн диалога по той причине, что эти граждане выражают мнение, с которым это лицо не согласно", - говорится в постановлении суда.

Суд также отметил, что учетная запись Трампа в Twitter действительно считалась "частной", но только до того момента пока он не принял присягу главы государства и не начал ее использовать в официальных целях. С этого момента - аккаунт стал государственным, а соответственно должен подчиняться конституционным правилам. Когда Дональд Трамп сложит свои президентские полномочия, его учетная запись снова приобретет статус "частной".

Представители департамента юстиции, отстаивавшие интересы Трампа в суде, заявили о том, что разочарованы таким решением суда и в скором времени подадут апелляцию.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко