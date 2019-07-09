Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

Федеральный апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил первую статью конституции, когда начал блокировать пользователей социальной сети Twitter из-за критических комментариев. Таким образом, подтверждено решение суда более низкой инстанции, посчитавшего, что аккаунт президента в Twitter является публичным форумом, где все американцы могут свободно высказывать свое мнение, передает FoxNews.

Как говорится в решении суда, поскольку Доналд Трамп использует свою страничку, чтобы сообщать гражданам сведения о работе администрации, а сама страничка открыта для общего доступа и любой может комментировать, то это автоматически гарантирует людям конституционное право на свободу слова в рамках первой поправки конституции.

"Мы постановили, что первая поправка не позволяет занимающему государственный пост лицу, которое использует социальные сети для разного рода официальных задач, исключать граждан из открытого онлайн диалога по той причине, что эти граждане выражают мнение, с которым это лицо не согласно", - говорится в постановлении суда.

Суд также отметил, что учетная запись Трампа в Twitter действительно считалась "частной", но только до того момента пока он не принял присягу главы государства и не начал ее использовать в официальных целях. С этого момента - аккаунт стал государственным, а соответственно должен подчиняться конституционным правилам. Когда Дональд Трамп сложит свои президентские полномочия, его учетная запись снова приобретет статус "частной".

Представители департамента юстиции, отстаивавшие интересы Трампа в суде, заявили о том, что разочарованы таким решением суда и в скором времени подадут апелляцию.