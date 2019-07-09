Украина начала борьбу с "черным" рынком топлива

На Украине стартовала реформа топливного рынка. Бороться с "тенью" предлагается в том числе лицензированием, а также открытым государственным онлайн-реестром объектов топливной инфраструктуры. Реформа пока не должна заметно затронуть экспорт российских нефтепродуктов на Украину, считают аналитики. Доля России (весь наш товар - "белый") в импорте топлива на Украину - около 40%.

С 1 июля Украина ввела лицензирование деятельности по производству, хранению, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов. Лицензии - в первую очередь удар по заправкам и хранилищам, построенным без минимального пакета разрешительных документов, то есть без соблюдения правил безопасности, пишет аналитик консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

Нефтегазовая ассоциация Украины оценивала потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 миллиардов гривен. По ее данным, в конце июня на Украине нелегально работали минимум 1,5 тысячи заправок, где ежемесячно продавалось до 40 тысяч тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составлял около 20 процентов, сжиженного газа - 50 процентов.

Сформированный онлайн-реестр объектов топливной инфраструктуры дает возможность любому рядовому потребителю проверить заправочную станцию, а надзорным органам будет проще контролировать эту нишу, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. "Таким образом, в перспективе нелегальный рынок начнет сужаться и нечистоплотные игроки будут искать способы либо консолидации усилий, а это означает вывод на рынок единого крупного игрока, который будет играть по правилам закона, либо смены интереса в другую менее защищенную область", - считает он.

В июне на Украине работало не меньше 1,5 тысячи нелегальных АЗС

Но лицензирование - только часть комплексной реформы рынка. Полная ее реализация будет возможна точно не в 2019 году, основные проблемы с внедрением системы электронного администрирования реализации топлива и контроля за оборотом и остатками топлива на складах решаются еще только на законодательном уровне, указывает Пахомов. По факту модернизированная электронная система не может начать работать в полную силу, при этом поправки к налоговому кодексу Украины уже работают, и в такой ситуации риски, что часть налогов от продажи топлива будет идти мимо казны, будут очень высокими, допускает эксперт.

Лицензировать одновременно все этапы - от производства до АЗС - физически невозможно, считает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков. По его мнению, происходящий процесс вообще может оказаться временным.

Но пока что лицензирование как этап реформы не повлияет на поставки российского топлива на Украину или его объем, считает Пахомов. Однако на них может повлиять российское законодательство: с июня в РФ вступило в силу ограничение на экспорт российского топлива на Украину, оно коснулось прямогонного и товарного бензина, дизтоплива, бутана и прочих сжиженных газов. Есть оговорка, что поставки топлива возможны, если на это будет дана виза минэкономразвития, есть также компании, которым поставки разрешены, но этот перечень и разрешенный объем топлива будут всегда меняться, напоминает аналитик.