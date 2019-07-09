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09.07.2019 18:09
Рубрика: Экономика

Стаж в цифре

В 2021 году все бумажные трудовые книжки вернут работникам
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Трудовые книжки на бумажном носителе с 1 января 2021 года работодатель сможет вести только для тех работников, которые попросят его об этом в письменном заявлении. Остальные - только в электронном виде. Об этом говорится в законопроектах, которые внесло в Госдуму правительство РФ.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Работникам, не подавшим письменное заявление до конца 2020 года, трудовые книжки выдадут на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), а сведения о трудовой деятельности сотрудников предприятий и организаций будут вестись в электронном виде. Тем, кто впервые поступает на работу, бумажную трудовую книжку заводить не будут.

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Такова суть одного из трех законопроектов о переходе к электронным трудовым книжкам и обязательном ведении в электронном виде персонифицированного учета работников, которые одобрило правительство. "Мы хотим, чтобы этот переход был плавным, - подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. - Он касается около 60 миллионов работников, приблизительно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов". По его словам, преимущества электронных трудовых книжек очевидны.

Для работодателей -это снижение издержек по ведению и хранению бумажных трудовых книжек.

"Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей", - отметил Дмитрий Медведев. Для работника плюс в том, что не надо бояться потери трудовой. "Поскольку, если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников. Это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы. А в электронном виде, естественно, все это должно резервироваться и сохраняться", - уточнил премьер-министр.

За нарушение правила предоставления информации о работниках работодателей будут штрафовать

Что же будет происходить с трудовыми, если закон будет принят? "В течение 2020 года работники, которые хотят оставить бумажную трудовую книжку, должны будут написать заявление об этом своему работодателю, - пояснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. - Те, кто не сделает этого, автоматически переходят на электронную трудовую книжку".

Параллельно в 2020 году работодатели ежемесячно станут предоставлять информацию о специальности работника, его квалификации, его внутренних перемещениях, а также перемещениях между работодателями в систему персонального учета. Ее ведет Пенсионный фонд. Все эти сведения важны для формирования будущей пенсии.

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С 1 января 2020 года сведения нужно будет предоставлять ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. А с 1 января 2021 года такие сведения в случаях приема на работу или увольнения должны представляться не позднее одного рабочего дня, следующего подписанием соответствующих приказов.

Работники смогут получать данные о своей трудовой деятельности различными способами. Например, в центрах государственных услуг. Смогут также получить данные в Пенсионном фонде России или у работодателя, а также через портал госуслуг.

Одновременно вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. "Если работодатель будет нарушать правила предоставления информации о работниках в систему персонального учета, его сначала предупредят, а потом оштрафуют", - отметил Максим Топилин.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, при любом решении о переходе оформления документов с бумажного носителя на электронный закономерен вопрос о безопасности хранения и передачи данных.​

60 миллионов российских работников коснется переход с бумажных трудовых книжек на электронные. И приблизительно 8,5 миллиона предприятий и организаций

"Цена ошибки возрастает в разы. Представьте последствия потери одной или нескольких трудовых книжек и уничтожение данных о тысячах записей.​ Несмотря на все принимаемые правоохранительными органами меры, мы постоянно становимся свидетелями утечки то баз данных ГИБДД, то банковских сведений. В интернет попадают и паспортные данные", - напоминает собеседник "РГ". Поэтому, по его мнению, нужно очень осторожно и тщательно подходить к внедрению таких проектов. И продумать меры безопасности. "В цифру прежде всего надо переводить разного рода справки, за которыми приходится ездить по разным адресам и стоять в очередях", - считает эксперт.

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