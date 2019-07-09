В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков

В профильном думском комитете по культуре опровергли информацию СМИ о том, что якобы в театры и музеи перестанут пускать без кассового чека, который должен прилагаться к билету.

- Поскольку фейк о чеках и билетах продолжает гулять по интернету, комитет Госдумы по культуре подготовил письмо в Федеральную налоговую службу России с просьбой дать максимально подробные разъяснения, - сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

Информация должна быть доведена до каждого театра, музея или филармонии, заявила она.

Как пояснила парламентарий, требовать чек на входе бессмысленно. ФНС интересуется денежным оборотом театра, а не количеством зрителей в зале и наличием у них чеков.

Чек не нужен и покупателю билета при его возврате - по закону "О защите прав потребителей", гражданин не обязан предъявлять чек при сдаче покупки.

Слухи появились в связи с тем, что Госдума приняла закон о борьбе с "билетной мафией". В нем прописаны меры против спекулянтов, а также права граждан с "лишними билетами". Также вводится понятие невозвратных билетов и обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.